Девід Бекхем поділився фотографіями з весілля свого 73-річного батька

Крім Девіда, нікого з членів його сім'ї на весіллі Теда Бекхема, схоже, не було. Принаймні на фото футболіст позує без дружини та дітей.

Легенда світового футболу Девід Бекхем, батько якого Тед нещодавно одружився з 62-річною адвокаткою Гілларі Мередіт, яка володіє власною компанією та мільйонним статком, поділився знімками з весілля, де був дружбою.

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На фото, опублікованих в Instagram, він позує, поправляючи краватку 73-річному нареченому, а також за столом із нареченими.

[ + – ] Девід Бекхем на весіллі у свого батька

"Прекрасний день святкування весілля мого батька та Гілларі. Приємно бути разом з усією родиною. Я так пишаюся тим, що був поряд з моїм батьком, ніби він завжди був поряд зі мною ❤️ Люблю тебе, тату", – підписав знімки Девід.

У свою чергу Гілларі теж опублікувала фото, на якому вона разом із новоспеченим чоловіком, дочкою Шарлоттою та Девідом позують біля різдвяної ялинки. На нареченій – білий стильний жакет, атласна спідниця асиметричного крою та світлі туфлі-човники. Шарлотта обрала для церемонії темно-синю оксамитову сукню зі сміливим декольте, а чоловіки були у суворих елегантних темно-синіх костюмах.

[ + – ] Тед Бекхем та Гілларі Мередіт-Бекхем зі своїми дітьми від попередніх шлюбів

Як відомо, свого часу Тед Бекхем розлучився з дружиною після 32 років шлюбу, що надовго зіпсувало його стосунки із сім'єю сина, проте через роки все налагодилося. З Мередіт Бекхем-старший був у відносинах з 2019 року. За словами тих, хто знає Гілларі, яка займається захистом прав ветеранів, які постраждали у війнах за межами США, нове кохання буквально окрилило її.

Нагадаємо, на весіллі свекра Вікторія Бекхем помічена не була. Вона також не відреагувала на нового члена сім'ї.