Галь Гадот отреагировала на получение звезды на Аллее славы в Голливуде (видео)

Звезда "Форсажа" рассказала о весомом достижении в своей карьере.

38-летняя израильская актриса Галь Гадот отреагировала на новости о получении звезды на Аллее славы в Голливуде.

Звезда "Форсажа" зашла в свой официальный аккаунт в Instagram, чтобы поделиться новостью. В эмоциональном видеоролике она рассказала, как узнала о звезде, которую получит в 2024 году.

"Всем привет, это я здесь, я просто делала пресс-конференцию для "Каменного сердца", а потом мне позвонил мой муж и сказал, что израильская пресса звонила, чтобы поздравить его с моей голливудской звездой, и он позвонил, чтобы спросить об этом, и я совершенно не понимала, что происходит", — начала она.

"Поэтому мы позвонили моему пиарщику, и, очевидно, я получаю голливудскую звезду. Это невероятно", — отметила Гадот.

Галь Гадот

Еще до того, как Гадот подписала контракт на роль "Чудо-женщины" в фильме Зака Снайдера 2017 года, она была готова бросить карьеру в Голливуде.

Ей надоело перемещать свою семью по всему миру, чтобы следовать ее мечтам о звездах, и надоело, что ей отказывали в роли за ролью по множеству причин, которые не зависели от нее, включая такие как "недостаточная женственность" или "недостаточная британка".

Галь Гадот Фото: Getty Images

Напомним, Галь Гадот вышла в свет в роскошном вечернем платье.

Также Фокус писал о получении звезды на Аллее славы в Голливуде Кортни Кокс.