Галь Гадот в роскошном облегающем платье появилась на премьере фильма

Галь Гадот поразила публику своим эффектным черным платьем на красной дорожке.

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38-летняя израильская актриса Галь Гадот продемонстрировала эффектный образ, появившись на глобальном фан-мероприятии Netflix Tudum в Сан-Паулу, Бразилия. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Чудо-женщины" отпраздновала дебют своего предстоящего шпионского триллера "Каменное сердце" во время торжеств. Гадот продемонстрировала свою потрясающую фигуру в облегающем черном платье с круглым вырезом и тонкими бретельками. Материал сексуального ансамбля был сделан из виниловой ткани, которая сияла под ярким светом.

Она надела классические черные туфли на каблуках, которые соответствовали цветовой гамме ансамбля, и добавила массивные черные браслеты на каждое запястье. Звезда экранов завершила ансамбль парой изящных сережек со стразами.

Галь Гадот Фото: Getty Images

На красной дорожке к Гадот присоединились ее коллеги по фильму "Каменное сердце" — Джейми Дорнан и Алия Бхатт. Предстоящий шпионский триллер планируется выпустить на Netflix этим летом. В нем также снимаются Софи Оконедо, Матиас Швайгхефер и Джон Кортахарена.

Напомним, власти Кувейта запретили показывать в кинотеатрах страны голливудский фильм "Смерть на Ниле" из-за участия в нем актрисы Галь Гадот.

Ранее Фокус писал, что Галь Гадот в образе total black отправилась на свидание с мужем.