Джессика Честейн рассказала, как поддерживает форму с помощью йоги и веганской диеты

Актриса может похвастаться потрясающей фигурой, однако ей приходится поддерживать форму упражнениями и правильно подобранным меню.

Актриса Джессика Честейн недавно выбрала для выхода на красную дорожку наряд, обтягивающий ее тонкую талию. 46-летняя актриса поддерживает свое стройное телосложение регулярными занятиями йогой и танцами. А также тщательно составленным меню. Об этом пишет Daily Mail.

Джессика Честейн сказала, что упражнения вдохновляют ее: "Это напоминание, особенно когда вы держите планку, трясетесь и думаете: "Я не могу этого сделать!" — что ты можешь пройти через что угодно".

Кроме обычной планки подойдет и боковая. Это упражнение нацелено на косые мышцы живота, которые обвиваются по бокам вашей талии как корсет.

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Чтобы тренировать ягодицы, актриса выгуливает свою собаку по Манхэттену и посещает местный спортзал, говоря: "Я не собираюсь быть девушкой с частным инструктором по йоге в моем доме".

"Я много занимаюсь йогой. К тому же я веган, так что это помогает. Я очень быстро теряю вес", — отметила актриса. А еще она любит приседания – это самый простой способ держать себя в форме.

Впрочем, на красных дорожках актриса любит подчеркивать не только свою талию, но и красивые плечи. И чтобы получить такую линию плеч, можно выполнять простое упражнение: лягте на пол лицом вниз, разведите руки в стороны. Слегка поднимите руки от земли по бокам и двигайте ими вверх и вниз, начиная движение с лопаток.

Делайте движение небольшим и контролируемым, представляя, что пытаетесь выжать лимон между лопатками. Держите остальную часть тела расслабленной.

Продолжайте делать это в течение 15 секунд и повторите упражнение три-четыре раза.

Фото: Instagram @justjared

Впрочем, обладая безупречной кожей и отличной фигурой, актриса жаловалась в недавнем интервью, что съемки в фильме "Глаза Тэмми Фэй" явно навредили ее внешности. Ведь Джессике приходилось делать очень яркий макияж с большим количеством косметики.

Процесс превращения Честейн в Тэмми занимал от четырех до семи часов в день. В интервью The Los Angeles Times Честейн рассказала о том, что из-за тяжести макияжа у нее появилось ощущение, что она выглядит на 50 лет.

"Я точно думаю, что нанесла необратимый ущерб своей коже. Когда вы носите грим весь день и каждый день — его вес на вашем лице растягивает вашу кожу", — пожаловалась актриса.

Она также беспокоилась, что из-за того, насколько экстравагантным был макияж, он мог помешать ее эмоциям как актрисе.

Но оставаться в форме Честей помогает веганская диета, которой она придерживается с 2007 года. Она говорит, что ей никогда не нужно беспокоиться о том, чтобы оставаться стройной.

Звезда "Интерстеллара" также является бывшей балериной, которая иногда встает в 5.30 утра, чтобы потренироваться, так что это, безусловно, тоже помогает.

"Я люблю заниматься йогой и кататься на велосипеде. Я стараюсь делать это так часто, как позволяет мой график", — отметила Джессика.

Впрочем, она говорит, что стала веганом не потому что это модно в наше время.

"Быть ​​веганом — это не то, чем я когда-либо хотела быть. Я просто действительно слушала то, что говорило мне мое тело", — после смены меню у нее стало больше энергии и значительно понизился уровень холестерина.

Джессика Честейн Фото: Getty Images

Примечательно, но ранее Честейн была вегетарианкой, но это снижению уровня холестерина не помогло.

Вскоре Честейн стала защитником прав животных. Она даже была одним из первых инвесторов Beyond Meat, присоединившись к другим знаменитостям, таким как Леонардо ДиКаприо и Билл Гейтс.

Но соблюдение принципов веганства сопряжено с трудностями, особенно за пределами Голливуда. Честейн узнала, как сложно провести семейный отпуск с традиционными итальянскими родственниками. В 2018 году Честейн объяснила Джимми Киммелу, что ей было тяжело во время отпуска со своим мужем Джаном Лукой Пасси де Препосул и его большой семьей в итальянских Альпах.

Честейн вспоминала, что прием пищи длился часами, причем большая часть еды веганам не подходила.

Напомним, ранее Джессика Честейн вышла на красную дорожку в потрясающем желтом платье.