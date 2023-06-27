Промокампания набирает обороты: в Малибу можно арендовать розовый домик Барби

Для продвижения нового фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом настоящий особняк в точности копирующий кукольные апартаменты можно занять совершенно бесплатно.

Премьера долгожданного фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом состоится через месяц и, в рамках рекламной кампании настоящие фанаты культовой куклы могут остановиться в ее "Доме мечты". Причем сделать это можно совершенно бесплатно, сообщает AirBnB, ведь Кен "не мог понять, как установить цену на Malibu DreamHouse Барби", ведь он "любит пляж, а не математику!".

Домик Барби розового цвета находится в Малибу. Фанаты Барби смогут занять DreamHouse 21 и 22 июля. Но предложением смогут воспользоваться только два человека.

Пребывание будет бесплатным. Фанаты могут попытать счастья 17 июля с десяти утра и оставить заявку.

Настоящий дом Барби сушествует и они находится в Малибу Фото: Airbnb

Пресс-релиз, в котором представлены фотографии фотографа Джойс Ли, даже включает цитату вымышленного Кена, которого играет Райан Гослинг, который только что отправился в глобальный пресс-тур с коллегой по фильму Марго Робби.

"У всех нас есть мечты, и Барби посчастливилось иметь целый дом. Но теперь моя очередь, и мне не терпится принять гостей в этих единственных в своем роде апартаментах", — говорится в пресс-релизе.

DreamHouse расположен в Малибу, штат Калифорния и с розовых террас кукольного домика открывается "панорамный вид". А сам он "служит идеальным фоном для живописно-пластикового рая Кена".

Настоящий дом Барби сушествует и они находится в Малибу Фото: Airbnb Настоящий дом Барби сушествует и они находится в Малибу Фото: Airbnb

Поклонники, которые остановятся в DreamHouse, смогут изучить "потрясающий гардероб Кена, чтобы найти свою лучшую одежду для пляжа".

Они также смогут научиться танцевать на танцполе Кена, или исполнить серенаду на его гитаре.

Гости также смогут позагорать и расслабиться у пейзажного бассейна и даже вернуться домой с впечатляющими сувенирами. Они смогут забрать домой набор желто-розовых роликовых коньков и досок для серфинга Impala после пребывания.

Также в доме есть большая пластиковая лошадь, гриль Барби с пластиковой едой и даже небольшой тренажерный зал.

Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb

В Airbnb уже отметили, что в честь выхода "Барби" в кинотеатры 21 июля и в честь расширения прав и возможностей девочек сделает единовременное пожертвование в пользу организации "Спасите детей".

Save the Children предоставляет учебные ресурсы и поддержку детям, семьям и сообществам в более чем 100 странах, чтобы укрепить уверенность девочек и помочь им преуспеть в школе, обеспечив всем равные возможности для достижения успеха.

Трейлер фильма "Барби"

Это не первый раз, когда DreamHouse открывается для гостей Airbnb. Розовый домик находится в частном владении и его владельцы открывали двери "Дома мечты" в октябре 2019 года.

В то время поклонники культовой куклы платили по 60 долларов за ночь в ознаменование 60-летия Барби.

В стоимость входили уроки фехтования от чемпиона мира Ибтихаджа Мухаммада, макияж от знаменитого парикмахера Джен Аткин и урок кулинарии от шеф-повара Джины Кларк-Хелм.

Кто владеет розовым домиком Барби не разглашается. Но известно, что в 2013 году дом был выставлен на продажу за 25 миллионов долларов.

Экскурсия по киношному домику Барби

Напомним, ранее создатели фильма "Барби" рассказали, как строили идеальные розовые декорации для фильма. И шутили, что их работа вызвала дефицит краски того самого "барби-оттенка".

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