Водка в пять утра: как Крис Дженнер воспитывала шестерых детей

Знаменитость нашла "лайфхак", как справиться с ролью многодетной матери.

Раскрыт "секрет" воспитания Крис Дженнер шести детей. Об этом пишет Vogue.

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В новом интервью 42-летняя дочь "мамы-менеджера" Ким Кардашьян рассказала о том, как справляться с хаосом в своей жизни бизнес-леди и матери — с помощью некоторых идей от своей собственной матери, 67-летней Крис Дженнер.

"Я очень уважаю родителей, и теперь я не могу поверить, через что прошла моя мама", — сказала Ким, у которой с бывшим мужем Канье Уэстом есть дети: Норт, 10 лет, Сейнт, 7 лет, Чикаго, 5 лет, и Псалм, 4 года.

Ким признает, что "в семье много людей с разными личностями" — не в отличие от того, как она выросла с братьями и сестрами, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян, Робертом Кардашьяном, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер.

Крис Дженнер в Лувре Фото: Instagram/Kim Kardashian West

"Я постоянно спрашиваю [Крис]: "Как ты это сделала? Шестеро детей, шесть великих личностей. Мы все такие разные, как ты действительно справилась с этим?" — сказала знаменитость.

Затем она раскрыла секрет Дженнер, как справляться с давлением материнства.

"Она спросила: "Почему, по вашему мнению, я каждый день пила водку в 5:00?", — вспоминала Ким.

Ким Кардашьян и Крис Дженнер на Met Gala 2022 Фото: Getty Images

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Напомним, что Крис Дженнер подарила дочери Кортни на свадьбу.

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