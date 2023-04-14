Кортни Кардашьян рассказала об особом подарке Крис Дженнер на свадьбу
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в 2022 году в Италии.
43-летняя американская теледива Кортни Кардашьян рассказала о подарке Крис Дженнер на ее свадьбу.
В недавно выпущенном специальном выпуске Hulu "Пока смерть не разлучит нас: Кортни и Трэвис" супруги поделились кадрами своих трех свадеб, которые ранее не были опубликованы.
Как оказалось, мама Кортни, Крис Дженнер, подарила ей бесценный подарок: свое обручальное кольцо от брака с Робертом Кардашьяном, умершим от рака пищевода в 2003 году.
"Она подарила мне свое обручальное кольцо от моего папы", — со слезами поделилась Кортни во время специального шоу. "Когда мой папа умер, я помню, что думала, что никогда не хочу выходить замуж, потому что моего папы нет, чтобы провести меня к алтарю. Так что этот подарок так много значил".
Несмотря на его отсутствие, Кортни поделилась, что перед тем, как пойти к алтарю, она подумала о своем отце.
"Моему папе понравился бы Трэвис, а Трэвис очень напоминает мне моего папу в самых странных отношениях…", – сказала она. "Я почувствовала его присутствие и чувство покоя. Это было так хорошо и спокойно… будто я готова, и это было просто идеально".
Прежде чем Трэвис женился на Кортни, он посетил могилу ее отца, чтобы попросить руки возлюбленной.
"Он попросил ее руки, и мне показалось, что я буквально хочу плакать", — сказала Крис Ким Кардашьян во время одного из эпизодов "Семейства Кардашьян". "Это было так мило и так нежно. А потом он сказал, что пошел на могилу твоего папы и попросил его".
Напомним, Трэвис Баркер сделал татуировку с глазами Кортни Кардашьян.
Также Фокус писал о новом бизнесе Кортни Кардашьян.