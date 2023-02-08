Кортни Кардашьян выпустила жевательные конфеты для здоровья вагины: гинекологи шокированы

Кортни Кардашьян подверглась резкой критике со стороны гинекологов после того, как призвала своих поклонников "подарить своим вагинам сладкое удовольствие" в виде ее спорной новой жевательной добавки Lemme.

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43-летняя звезда реалити и бизнесвумен Кортни Кардашьян в прошлом году запустила линию добавок под названием Lemme. Но ее последнее дополнение к ассортименту витаминов вызывает удивление поклонников и шок у экспертов, поскольку Кортни утверждает, что они могут улучшить здоровье вашего влагалища. Об этом пишет BBC.

Чтобы продвигать продукт под названием Lemme Purr, Кардашьян опубликовала в Instagram видео, на котором она в окружении кошек ест одну из жевательных резинок.

"Познакомьтесь с Lemme Purr: нашей новой жевательной резинкой для вагинального здоровья! Вагинальное здоровье — такая важная часть общего благополучия женщины (о которой мало говорят), поэтому мы так рады запустить это", — говорится в подписи.

Одно из главных утверждений Кортни заключается в том, что витаминные сладости могут изменить вкус влагалища.

"Подарите своей вагине сладкое удовольствие, которого она заслуживает (и превратите его в сладкое удовольствие)", — продолжает Кортни.

Звезда реалити говорит, что в продукте используют "ананас, витамин С и пробиотики для здоровья влагалища и уровня pH, которые поддерживают свежесть и вкус".

Доктор Джен Гюнтер, гинеколог и автор разоблачающего мифы бестселлера "Библия вагины", поделилась ответом на сомнительную новинку Кортни, обвинив звезду в женоненавистничестве и пропаганде мошенничества.

"Просто еще одна вагинальная афера, которую вам подкинула честолюбивая империя Кардашьян", — начала врач своим подписчикам в Instagram.

"Блокировать. Игнорировать. Не вступать в бой, потому что это подпитывает алгоритм. Любой, кто предполагает, что ваша вагина не свежая или нуждается в улучшении вкуса, является женоненавистником и ужасным человеком, и да, в том числе вы @kourtneykardash и ваш @lemme развод".

Далее она добавила: "Оружие патриархата для получения прибыли — это женоненавистничество".

Напомним, муж Кортни Кардашьян — барабанщик Трэвис Баркер — сделал татуировку с ее глазами.

Ранее Фокус писал, что Кортни Кардашьян призналась, почему не помнит своей свадьбы.