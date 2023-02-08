Кортні Кардаш'ян випустила жувальні цукерки для здоров'я вагіни: гінекологи шоковані

Кортні Кардаш'ян зазнала різкої критики з боку гінекологів після того, як закликала своїх шанувальників "подарувати своїм вагінам солодке задоволення" у вигляді її суперечливої нової жувальної добавки Lemme.

Related video

43-річна зірка реаліті та бізнесвумен Кортні Кардаш'ян у минулому році запустила лінію добавок під назвою Lemme. Але її останній додаток до асортименту вітамінів викликає подив шанувальників і шок в експертів, оскільки Кортні стверджує, що вони можуть покращити здоров'я вашої піхви. Про це пише ВВС.

Щоб просувати продукт під назвою Lemme Purr, Кардаш'ян опублікувала в Instagram відео, на якому вона в оточенні кішок їсть одну із жувальних гумок.

"Познайомтеся з Lemme Purr: нашою новою жувальною гумкою для вагінального здоров'я! Вагінальне здоров'я — така важлива частина загального благополуччя жінки (про яку мало говорять), тому ми так раді запустити це", — йдеться у підписі.

Одне з головних тверджень Кортні полягає в тому, що вітамінні солодощі можуть змінити смак піхви.

"Подаруйте своїй вагіні солодке задоволення, на яке вона заслуговує (і перетворіть її на солодке задоволення)", — продовжує Кортні.

Зірка реаліті каже, що в продукті використовують "ананас, вітамін С та пробіотики для здоров'я піхви та рівня pH, які підтримують свіжість та смак".

Лікарка Джен Гюнтер, гінекологиня та авторка викривального міфи бестселера "Біблія вагіни", поділилася відповіддю на сумнівну новинку Кортні, звинувативши зірку в жіноненависництві та пропаганді шахрайства.

"Просто ще одна вагінальна афера, яку вам підкинула честолюбна імперія Кардаш'ян", — почала лікарка своїм підписникам в Instagram.

"Блокувати. Ігнорувати. Не вступати в бій, тому що це підживлює алгоритм. Будь-хто, хто припускає, що ваша вагіна не свіжа або потребує поліпшення смаку, є жіноненависником і жахливою людиною, і так, зокрема ви @kourtneykardash і ваш @lemme шахрайство".

Далі вона додала: "Зброя патріархату для отримання прибутку — це жіноненависництво".

Нагадаємо, чоловік Кортні Кардаш'ян — барабанщик Тревіс Баркер — зробив татуювання з її очима.

Раніше Фокус писав, що Кортні Кардаш'ян зізналася, чому не пам'ятає свого весілля.