Кортні Кардашʼян розповіла про особливий подарунок Кріс Дженнер на весілля
Кортні Кардашʼян та Тревіс Баркер одружилися у 2022 році в Італії.
43-річна американська теледіва Кортні Кардашʼян розповіла про подарунок Кріс Дженнер на її весілля.
У нещодавно випущеному спеціальному випуску Hulu "Поки смерть не розлучить нас: Кортні та Тревіс" подружжя поділилося кадрами зі своїх трьох весіль, яких раніше не було опубліковано.
Як виявилось, мама Кортні, Кріс Дженнер, подарувала їй безцінний подарунок: свою обручку від шлюбу з Робертом Кардашʼяном, який помер від раку стравоходу у 2003 році.
"Вона подарувала мені свою обручку від мого тата", — зі сльозами поділилася Кортні під час спеціального шоу. "Коли мій тато помер, я пам’ятаю, що думала, що ніколи не хочу одружуватися, тому що мого тата немає, щоб провести мене до вівтаря. Тож цей подарунок так багато важив".
Незважаючи на його відсутність, Кортні поділилася, що перед тим, як піти до вівтара, вона подумала про свого батька.
"Моєму татові сподобався б Тревіс, а Тревіс дуже нагадує мені мого тата в найдивніших відношеннях…", – сказала вона. "Я відчула його присутність і відчуття спокою. Це було так добре і спокійно… ніби я готова, і це було просто ідеально".
Перш ніж Тревіс одружився з Кортні, він відвідав могилу її батька, щоб попросити руки коханої.
"Він попросив її руки, і мені здалося, що я буквально хочу плакати", — сказала Кріс Кім Кардашʼян під час одного з епізодів "Сімейства Кардашʼян". "Це було так мило і так ніжно. А потім він сказав, що пішов на могилу твого тата і запитав твого тата".
Нагадаємо, Тревіс Баркер зробив татуювання з очима Кортні Кардашʼян.
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