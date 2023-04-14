Кортні Кардашʼян розповіла про особливий подарунок Кріс Дженнер на весілля

Кортні Кардашʼян та Тревіс Баркер одружилися у 2022 році в Італії.

Related video

43-річна американська теледіва Кортні Кардашʼян розповіла про подарунок Кріс Дженнер на її весілля.

У нещодавно випущеному спеціальному випуску Hulu "Поки смерть не розлучить нас: Кортні та Тревіс" подружжя поділилося кадрами зі своїх трьох весіль, яких раніше не було опубліковано.

Як виявилось, мама Кортні, Кріс Дженнер, подарувала їй безцінний подарунок: свою обручку від шлюбу з Робертом Кардашʼяном, який помер від раку стравоходу у 2003 році.

"Вона подарувала мені свою обручку від мого тата", — зі сльозами поділилася Кортні під час спеціального шоу. "Коли мій тато помер, я пам’ятаю, що думала, що ніколи не хочу одружуватися, тому що мого тата немає, щоб провести мене до вівтаря. Тож цей подарунок так багато важив".

Кріс Дженнер та Кортні Кардашʼян Фото: Backgrid

Незважаючи на його відсутність, Кортні поділилася, що перед тим, як піти до вівтара, вона подумала про свого батька.

"Моєму татові сподобався б Тревіс, а Тревіс дуже нагадує мені мого тата в найдивніших відношеннях…", – сказала вона. "Я відчула його присутність і відчуття спокою. Це було так добре і спокійно… ніби я готова, і це було просто ідеально".

Перш ніж Тревіс одружився з Кортні, він відвідав могилу її батька, щоб попросити руки коханої.

"Він попросив її руки, і мені здалося, що я буквально хочу плакати", — сказала Кріс Кім Кардашʼян під час одного з епізодів "Сімейства Кардашʼян". "Це було так мило і так ніжно. А потім він сказав, що пішов на могилу твого тата і запитав твого тата".

Кортні Кардашʼян та Тревіс Баркер Фото: kourtneykardash

Нагадаємо, Тревіс Баркер зробив татуювання з очима Кортні Кардашʼян.

Також Фокус писав про новий бізнес Кортні Кардашʼян.