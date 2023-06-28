В Netflix ответили на слухи о разрыве соглашения с принцем Гарри и Меган Маркл

В начале июня 2023 года Spotify отказался от сотрудничества с герцогами Сассекскими.

Стала известна судьба дальнейшего сотрудничества Меган Маркл и принца Гарри со стриминговым сервисом Netflix. Об этом пишет People.

Несмотря на то, что соглашение герцогов Сассекских со Spotify подходит к концу, их сотрудничество с Netflix еще далеко от завершения.

Представитель Netflix сообщил, что компания Archewell Productions, которая занимается созданием контента, сейчас работает над несколькими проектами для популярного сервиса.

"Мы ценим наше партнерство с Archewell Productions", — сказали они изданию. "Гарри и Меган" был крупнейшим документальным дебютом Netflix за всю историю, и мы продолжим работать вместе над рядом проектов, включая предстоящий документальный сериал "Сердце Непокоренных".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

В то время как "Гарри и Меган" рассказывает о сложных отношениях пары с остальной королевской семьей, "Сердце Непокоренных" покажет группу спортсменов, которые соревновались в "Invictus Games" принца Гарри, соревнованиях для раненых военных.

В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские подписали пятилетнее соглашение с Netflix, которое, по оценкам Forbes, оценивается в около 100 миллионов долларов, после того, как отступила от своих ролей старших членов королевской семьи Великобритании.

Примерно в то же время они подписали соглашение на 20 миллионов долларов со Spotify, которое было расторгнуто в начале июня 2023 года.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

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