Нина Добрев пришла на премьеру фильма в платье за 346 тысяч гривен

Также на мероприятии актриса дебютировала с новой прической.

34-летняя канадская актриса и продюсер Нина Добрев пришла на премьеру своего нового фильма "Вне закона" в сопровождении бойфренда, 36-летнего трехкратного олимпийского чемпиона Шона Уайта. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Дневники вампира" на красной дорожке дебютировала с челкой.

"У меня давно не было коротких челок. Я в восторге!" — сказала Нина.

Уроженка Болгарии, выросшая в Торонто, надела черное платье Khaite SS/23 Juniper стоимостью 346 тысяч гривен, выбранное ее стилистом Кейт Янг. Роскошное мини было дополнено кристаллами Swarovski. Белое эффектное кольцо и классические черные туфли-лодочки завершили ансамбль звезды.

Нина Добрев на премьере в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images

Ее спутник, который основал компанию по производству одежды WHITESPACE, выглядел стильно в костюме темно-бордового цвета поверх белой рубашки на пуговицах. Уайт дополнил аутфит черными ботинками с квадратными носами.

Нина Добрев и Шон Уайт Фото: Getty Images

Нина играет будущую невесту профессионального преступника в комедии об ограблении семьи, премьера которой состоится 7 июля на Netflix. В боевике, снятом Адамом Сэндлером, также снялись Пирс Броснан, Адам Девайн, Эллен Баркин, Майкл Рукер, Джули Хагерти, Лил Рел Ховери, Ричард Кайнд и Пурна Джаганнатан.

"Это весело, это забавно. В нем много действительно замечательных актеров. Он наполнен действием, поэтому я надеюсь, что людям он действительно понравится", — сказала Добрев в интервью.

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Напомним, Адам Сэндлер вышел на красную дорожку премьеры "Вне закона" с 14-летней дочерью.

Ранее Фокус писал, что Нина Добрев посетила вместе с женихом Шоном Уайтом один из самых известных музыкальных фестивалей "Коачелла-2023". Влюбленные вместе с 2020 года, а в начале 2022-го Шон сделал актрисе предложение.