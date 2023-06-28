Моника Беллуччи продемонстрировала идеальный брючный костюм (фото)

Знаменитость посетила модный ивент в столице Франции.

58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала идеальный брючный костюм на лето-осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Малена" посетила показ новой коллекции модного дома Jacquemus в Париже. Дизайнер Симон Порт организовал демонстрацию в Версальском дворце, резиденции французских королей и президентов, 26 июня 2023 года. Новая коллекция получила название Le Chouchou.

Для выхода в свет Беллуччи выбрала темно-шоколадный брючный костюм, который сочетала с темной обувью, клатчем и массивными очками.

Волосы звезда экрана и бывшая жена Венсана Касселя оставила распущенными, а на лице сделала легкий дневной макияж.

Моника Беллуччи Фото: Getty Images

Отметим, что на подиуме перед лодками, в которых сидели звездные гости, прошлись модели, среди которых была дочь Беллуччи и Венсана Касселя Дева. Девушка появилась в белоснежном наряде.

Также на модном событии были замечены звездная чета Бекхэмов, Эмили Ратаковски, Тина Кунаки и другие звезды.

Моника Беллуччи Фото: Getty Images

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Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон скрывают свой роман на публике.

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