29 июня 2023 года: святителя Тихона — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя обижаться и работать с тестом.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Тихона. Он жил он на Кипре в V веке, с детства восхищался Священным Писанием, из-за чего в юности стал дьяконом, а позже и епископом. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с идолопоклонством.

Что нельзя делать 29 июня:

обижаться на кого-то;

лениться;

работать с тестом.

Народные приметы и поверья:

с утра папоротник скручивает листья – к жаркому дню;

на окнах осела роса — к дождю;

мелкие капли дождя — значит он ненадолго;

Млечный путь ясен — погода улучшиться.

День ангела празднуют:

Михаил, Тихон.

Родились в этот день:

1947 год — Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер, автор фильмов "Фучжоу" и "Прошедший Сквозь Огонь" .

Также в этот день:

1174 год — Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. (само название появилось в 1430 году);

1613 год — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорается и дотла сгорает театр "Глобус".