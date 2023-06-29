29 июня 2023 года: святителя Тихона — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя обижаться и работать с тестом.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Тихона. Он жил он на Кипре в V веке, с детства восхищался Священным Писанием, из-за чего в юности стал дьяконом, а позже и епископом. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с идолопоклонством.
Что нельзя делать 29 июня:
- обижаться на кого-то;
- лениться;
- работать с тестом.
Народные приметы и поверья:
- с утра папоротник скручивает листья – к жаркому дню;
- на окнах осела роса — к дождю;
- мелкие капли дождя — значит он ненадолго;
- Млечный путь ясен — погода улучшиться.
День ангела празднуют:
Михаил, Тихон.
Родились в этот день:
1947 год — Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер, автор фильмов "Фучжоу" и "Прошедший Сквозь Огонь" .
Также в этот день:
1174 год — Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. (само название появилось в 1430 году);
1613 год — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорается и дотла сгорает театр "Глобус".