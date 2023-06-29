29 червня 2023 року: святителя Тихона — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна ображатися і працювати з тістом.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Тихона. Він жив він на Кіпрі в V столітті, з дитинства захоплювався Священним Писанням, через що в юності став дияконом, а пізніше і єпископом. Усе своє життя він присвятив боротьбі з ідолопоклонством.
Що не можна робити 29 червня:
- ображатися на когось;
- лінуватися;
- працювати з тістом.
Народні прикмети та повір'я:
- зранку папороть скручує листя — до спекотного дня;
- на вікнах осіла роса — до дощу;
- дрібні краплі дощу — значить він ненадовго;
- Чумацький шлях ясний — погода покращиться.
День ангела святкують:
Михайло, Тихон.
Народилися в цей день:
1947 рік — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" і "Той, хто пройшов крізь вогонь".
Також цього дня:
1174 рік — Полтаву вперше згадали в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава;
1613 рік — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" спалахує і вщент згорає театр "Глобус".