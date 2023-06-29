Крисси Тейген и Джон Ледженд показали первые фото четвертого ребенка

Ребенка для пары родила суррогатная мать.

Крисси Тейген и Джон Ледженд показали первые фото своего четвертого ребенка, рожденного суррогатной матерью, всего через пять месяцев после рождения дочери Эсти. Об этом пишет People.

Новорожденного назвали Рен Александр Стивенс и эту новость пара сообщила в Instagram, показав снимки.

Кроме Эсти, у пары уже есть семилетняя дочь Луна и четырехлетний сын Майлз.

Но то том, что они ждут четвертого малыша 37-летняя Крисси и 44-летний Джон не рассказывали.

Они сообщили, что малыш родился 19 июня 2023 года, и его второе имя было вдохновлено его суррогатной матерью Александрой.

Новорожденный Александр

Два года назад Крисси и Джон потеряли ребенка на 20-й неделе беременности. Позже она рассказала, что смерть ее покойного сына Джека была результатом спасительного аборта, а не выкидыша, как она первоначально заявляла. В соответствии с тайской традицией родители посадили в своем доме дерево в честь Джека.

В своем длинном посте Крисси упомянула потерянного малыша, описала процесс суррогатного материнства и то, что они присутствовали при родах Александра.

Крисси призналась, что ее дочь Эсти родилась в результате процедуры ЭКО. Они с мужем долго шли к этому решению, так как очень переживали из-за потери малыша.

В какой-то момент Крисси была беременна одновременно с Александрой.

Крисси Тейген с суррогатной матерью Фото: Instagram chrissyteigen Новорожденный Александр Фото: Instagram chrissyteigen

"Сколько себя помню, я всегда хотела четверых детей. Когда я была маленькой девочкой у меня было четыре любимые игрушки. Мы спали вместе каждую ночь, каждый получал столько же поцелуев, чтобы другие не ревновали. Моя мама всегда искала Pound Puppy с 4 щенками в сумке, не стесняясь открывать и заглядывать внутрь перед покупкой. После потери Джека я не думала, что смогу снова забеременеть и выносить ребенка", — призналась Крисси.

И рассказала, что они с мужем в 2021 году обратились в агентство суррогатного материнства, чтобы нанять сразу двух матерей.

Но потом она решила попробовать забеременеть самостоятельно.

А суррогатную мать Александру Крисси описала, как "самую невероятную, любящую и сострадательную суррогатную мать, которую мы только могли себе представить".

Она также упомянула, что первая попытка Александры забеременеть закончилась выкидышем. Но они не сдавались.

Напомним, ранее популярный американский исполнитель Джон Ледженд выступил с поддержкой украинского народа во время войны с Россией. Ледженд должен был выступать на Leopolis Jazz Fest 2022, который ежегодно организовывается во Львове. Но из-за вторжения ВС РФ фестиваль не состоялся.

Крисси и Джон призвали жертвовать деньги и помогать украинцам.