Модель Крисси Тейген призналась, что сделала аборт

Модель Крисси Тейген, которая из-за осложнений беременности в 2020 году потеряла ребенка, на днях заявила, что это был не выкидыш, а аборт.

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По словам Тейген, врачи убедили ее, что в ее состоянии нужно хирургическое вмешательство. Позже Крисси пришла к выводу, что на хирургическом столе ей сделали аборт. Об этом сообщает Hollywoodreporter.

"Мне потребовалось больше года, чтобы понять, что я действительно сделала аборт", — призналась эмоционально Тейген журналистам, и это было для нее неожиданностью.

Она и ее муж, Джон Ледженд, в 2020 году заявили, что ребенок умер на 20 неделе беременности. В своем заявлении пара уточнила, что это был выкидыш.

В 2022 году на саммите агентства социального воздействия Propper Daley "День необоснованных разговоров" модель Крисси Тейген сказала, что осознание сути медицинской процедуры, которой она и ребенок подверглись, стало для нее шоком.

"Два года назад, когда я была беременна Джеком, Джоном и третьим ребенком, мне пришлось принять много трудных и душераздирающих решений. Примерно на полпути стало совершенно ясно, что он не выживет, и я тоже не выживу без какого-либо медицинского вмешательства", — сказала она.

По словам Тейген, сейчас она думает, что тогда этот аборт был сделан, чтобы спасти ей жизнь.

"Давайте просто назовем это так, как это было: это был аборт. Аборт, чтобы спасти мою жизнь, а не ребенка, у которого не было абсолютно никаких шансов. Я осознала, что это был аборт, а не выкидыш, несколько месяцев назад. Я была очень расстроена тем, что я не сказал, в первую очередь, что это было на самом деле, и я чувствовала себя глупо, поэтому мне потребовалось больше года, чтобы на самом деле понять, что мы сделали аборт", — сказала модель.

Сейчас Крисси и Ледженд воспитывают 6-летнюю Луну и 4-летнего Майлза, и Крисси сейчас беременна. Она выразила благодарность своим друзьям и медикам за качественную медицинскую помощь, а также своей семье за поддержку.

Крисси добавила, что она всегда сочувствовала людям, которым приходится принимать решение о прерывании беременности.

Как сообщалось, Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. Их роман развивался медленно и предложение Джон сделал только в 2011 году. В 2013 пара поженилась в Италии на озере Комо. Сейчас у пары двое детей. Первый ребенок Крисси и Джона появился благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Второй ребенок тоже был зачат с помощью ЭКО-процедуры.