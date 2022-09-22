Модель Кріссі Тейген зізналася, що зробила аборт

Модель Кріссі Тейген, яка через ускладнення вагітності у 2020 році втратила дитину, днями заявила, що це був не викидень, а аборт.

Related video

За словами Тейген, лікарі переконали її, що в її стані потрібне хірургічне втручання. Пізніше Кріссі дійшла висновку, що на хірургічному столі їй зробили аборт. Про це повідомляє Hollywoodreporter.

"Мені знадобилося більше року, щоб зрозуміти, що я справді зробила аборт", — зізналася емоційно Тейген журналістам, і це було для неї несподіванкою.

Вона та її чоловік, Джон Ледженд, у 2020 році заявили, що дитина померла на 20 тижні вагітності. У своїй заяві пара уточнила, що це був викидень.

У 2022 році на саміті агентства соціального впливу Propper Daley "День необґрунтованих розмов" модель Кріссі Тейген сказала, що усвідомлення суті медичної процедури, якої вона й дитина зазнали, стало для неї шоком.

"Два роки тому, коли я була вагітна Джеком, Джоном і третьою дитиною, мені довелося ухвалити багато важких і несамовитих рішень. Приблизно на пів дорозі стало цілком ясно, що він не виживе, і я теж не виживу без будь-якого медичного втручання", — сказала вона.

За словами Тейген, зараз вона думає, що тоді цей аборт було зроблено, щоб урятувати їй життя.

"Давайте просто назвемо це так, як це було: це був аборт. Аборт, щоб урятувати моє життя, а не дитину, яка не мала абсолютно жодних шансів. Я усвідомила, що це був аборт, а не викидень, кілька місяців тому. Я була дуже засмучена тим, що я не сказала, насамперед, що це було насправді, і я почувалася безглуздо, тому мені знадобилося більше року, щоб насправді зрозуміти, що ми зробили аборт", — сказала модель.

Зараз Кріссі та Ледженд виховують 6-річну Луну та 4-річного Майлза, і Кріссі зараз вагітна. Вона висловила подяку своїм друзям і медикам за якісну медичну допомогу, а також своїй сім'ї за підтримку.

Кріссі додала, що вона завжди співчувала людям, яким доводиться ухвалювати рішення про переривання вагітності.

Як повідомлялося, Джон Ледженд і Кріссі Тейген познайомилися у 2007 році на зйомках кліпу музиканта Stereo. Їхній роман розвивався повільно та пропозицію Джон зробив лише у 2011 році. У 2013 пара одружилася в Італії на озері Комо. Нині в пари двоє дітей. Перша дитина Кріссі та Джона з'явилася завдяки екстракорпоральному заплідненню. Друга дитина теж була зачата за допомогою ЕКО-процедури.