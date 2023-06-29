Родные Мадонны боялись, что "потеряют ее"

Накануне звезду нашли без сознания и госпитализировали в больницу.

Семья Мадонны "боялась худшего" после того, как 64-летняя певица заразилась "серьезной бактериальной инфекцией". Об этом пишет Daily Mail.

Эпатажная артистка сейчас находится в реанимации после того, как оказалось, что ее нашли без сознания. Она подхватила инфекцию 24 июня 2023 года, и хотя ее здоровье "улучшается", звезда сцены все еще "под медицинским наблюдением".

Сообщается, что ее дочь, 26-летняя Лурдес Леон, была рядом с артисткой на протяжении всего испытания.

Друг семьи мировой суперзвезды рассказал, как ее родственники "готовились к худшему" после ужасных испытаний, поскольку "все верили, что могут ее потерять".

Мадонна Фото: Instagram madonna

"В течение последних нескольких дней никто на самом деле не знал, в каком направлении все обернется, и ее семья готовилась к худшему", — поделились они.

"Именно поэтому это держалось в тайне с субботы. Все верили, что мы можем ее потерять, и это была реальность ситуации", — отметил инсайдер.

Ее менеджер подтвердил, что предстоящий тур Мадонны откладывается, написав: "В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к нескольким дням пребывания в отделении реанимации. Ее состояние здоровья улучшается, но она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление".

Мадонна в 1991 году Фото: Getty Images

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Напомним, 64-летняя Мадонна потеряла сознание и попала в больницу.

Также Фокус писал о продаже поместья Мадонны.