Девушка Брэда Питта носит украшение с его инициалами (фото)

Об отношениях голливудского актера и Инес де Рамон стало известно осенью 2022 года.

Девушка Брэда Питта, Инес де Рамон, "действительно в восторге" от актера, настолько, что "даже носит ожерелье с инициалом "B". Об этом пишет US Weekly.

Ювелирная компания Anita Ko Jewelry, где с 2020 года работает вице-президентом де Рамон, размещает на своем веб-сайте коллекцию украшений, инкрустированных бриллиантами.

Сайт компании предлагает как изысканное бриллиантовое ожерелье (1950 долларов), так и бриллиантовый кулон (2200 долларов), а также аналогичные булавки (850 долларов) и браслеты (1850 долларов).

Слухи о том, что де Рамос и 59-летний Брэд Питт встречаются, начали распространять в ноябре 2022 года, когда дуэт вместе посетил концерт Боно.

С тех пор их несколько раз видели вместе, в частности во время романтического свидания в Париже в феврале 2023 года.

Сообщается, что на День святого Валентина Питт отправил возлюбленной букет розовых пионов.

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Напомним, какие отношения у Инес де Рамон и детей Брэда Питта от Анджелины Джоли.

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