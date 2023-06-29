Бывший лакей королевы Елизаветы назначен хранителем ее секретов

Пол Уайбрю, прозванный в СМИ "Высоким Полом", преданно служил покойной королеве 44 года, а теперь Чарльз назначил его Хранителем секретов.

Бывший помощник королевы Елизаветы II, служивший ей 44 года, назначен королем Чарльзом Хранителем секретов королевы. Пол Уайбрю стал частью команды, которой поручена деликатная задача по сортировке личных дневников и писем покойной королевы. Об этом пишет Daily Mail.

При дворе мистера Уайбрю прозвали "Высоким Полом", его рост составляет более 193 см. Он служил королеве 44 года и был одним из немногих преданных сотрудников, которые составляли ей компанию в ее последние дни в Балморале.

Пол не был из тех, кто слишком часто появляется на публике, но в ролике, выпущенном к Олимпиаде 2012 года, именно он провожает Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда в кабинет королевы, а потом идет рядом с ней к вертолету.

Дэниел Крейг, королева Елизавета и Высокий Пол Фото: Скриншот

Уайбрю никогда не давал интервью и не говорил о королеве. Но они были близки. Именно он сделал несколько закулисных снимков на фотосессии, посвященной 60-летию ее коронации. Официальные фото были сделаны в поместье Балморал у удаленного ручья Гелдер Берн. Королева позировала в зеленой бархатной мантии Древнейшего и Благороднейшего Ордена Чертополоха, шотландского аналога английского Ордена Подвязки.

Сообщалось, что мистер Уайбрю, много лет работавший на королеву, был настолько близок с ней, что иногда сидел с ней рядом перед телевизором.

В 1982 году он задержал злоумышленника Майкла Фэгана, который ворвался в спальню королевы во дворце, а лакей отвлек его, предложив выпить и подав виски.

Уайбрю был назначен кавалером Королевского Викторианского ордена (CVO) за его службу после смерти Елизаветы II. И он принял участие в церемониальных процессиях в день ее похорон.

Пол Уайбрю на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Теперь он разбирает бумаги королевы, решая, что может быть опубликовано, а что навсегда останется тайной.

Известно, что королева Елизавета много лет вела рукописный дневник. И это, наверняка, очень интересный документ, который мог бы предложить беспрецедентный взгляд на мысли и взгляды покойного монарха на политическую и семейную жизнь во время ее долгого правления.

Ее предок, королева Виктория каждый день записывала свои мысли в дневниках, а 141 том личных дневников был оцифрован и размещен в Интернете.

Мистеру Уайбрю король Чарльз поручил выяснить, что будет заархивировано, а что останется конфиденциальным, сообщила The Mail On Sunday, причем газета назвала его "хранителем секретов королевы".

Тот самый ролик, в котором появляется Пол Уайбрю

Мистер Уайбрю работает над проектом два дня в неделю, используя перчатки, чтобы защитить бумаги со стола королевы, пока он просматривает письма и корреспонденцию.

Он является частью команды из Департамента домашнего хозяйства и Фонда королевской коллекции.

Гардероб покойной королевы входит в число других предметов, требующих каталогизации, но известно, что Анджела Келли, которая много лет была доверенным лицом и старшим костюмером Елизаветы II и с тех пор переехала из поместья Виндзор, в настоящее время в делах дворца не участвует.

Говорят, король Чарльз полностью доверяет Высокому Полу во всем, что касается секретов его матери.

"Пол настолько осторожен, что унесет секреты королевы с собой в могилу", — отметил источник из персонала Букингемского дворца.

Напомним, 71-летняя Анджела Келли, которая долгое время была костюмершей и подругой покойной королевы, не смогла найти общий язык с ее сыном и съехала из дворца.