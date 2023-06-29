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Роскошь в стиле Барби: Марго Робби вышла в свет в ярком костюме от Chanel

Фото: Bryce Scarlett/Instagram | Марго Робби

Актриса с удовольствием носит винтажные наряды от лучших домов моды.

Марго Робби продолжает свой промо-тур по случаю скорого выхода фильма "Барби", где она сыграла роль культовой американской куклы. Неудивительно, что на встрече с журналистами и на публике в целом актриса появляется в ансамблях люксовых брендов, которые максимально схожи со стилем героини.

Так, недавно знаменитость покорила сердца фанатов и фотографов, примерив на себя ярко-желтый твидовый костюм от Chanel, состоящий из мини-юбки и укороченного жакета.

Как и подобает знаменитости, дорогой наряд она дополнила не менее элегантными и недешевыми аксессуарами – белой сумочкой и такого же цвета туфлями Me Dolly Mules от Christian Louboutin стоимостью $795.

За внешний вид Марго в пресс-туре отвечает стилист Эндрю Мукамал. На своей странице в Instagram он публикует образы актрисы. Например, там можно увидеть фото Барби 1959 года в купальнике и рядом – Марго в винтажном платье Hervé Léger, рисунок которого полностью повторяет узор купальника.

Мировая премьера фильма режиссера Греты Гервиг "Барби" запланирована на 21 июля.

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Ранее Фокус писал, что Марго Робби устроила экскурсию по идеальному дому Барби, а в Малибу можно арендовать целый особняк в стиле барбикор.