Роскошь в стиле Барби: Марго Робби вышла в свет в ярком костюме от Chanel

Актриса с удовольствием носит винтажные наряды от лучших домов моды.

Марго Робби продолжает свой промо-тур по случаю скорого выхода фильма "Барби", где она сыграла роль культовой американской куклы. Неудивительно, что на встрече с журналистами и на публике в целом актриса появляется в ансамблях люксовых брендов, которые максимально схожи со стилем героини.

Так, недавно знаменитость покорила сердца фанатов и фотографов, примерив на себя ярко-желтый твидовый костюм от Chanel, состоящий из мини-юбки и укороченного жакета.

Как и подобает знаменитости, дорогой наряд она дополнила не менее элегантными и недешевыми аксессуарами – белой сумочкой и такого же цвета туфлями Me Dolly Mules от Christian Louboutin стоимостью $795.

За внешний вид Марго в пресс-туре отвечает стилист Эндрю Мукамал. На своей странице в Instagram он публикует образы актрисы. Например, там можно увидеть фото Барби 1959 года в купальнике и рядом – Марго в винтажном платье Hervé Léger, рисунок которого полностью повторяет узор купальника.

Мировая премьера фильма режиссера Греты Гервиг "Барби" запланирована на 21 июля.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби устроила экскурсию по идеальному дому Барби, а в Малибу можно арендовать целый особняк в стиле барбикор.