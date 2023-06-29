Актер Джейми Фокс все еще находится на реабилитации после загадочных проблем со здоровьем

Его представители так и не рассказали по какой причине звезда фильма "Джанго освобожденный" попал в госпиталь.

55-летний Джейми Фокс по-прежнему не вернулся к съемкам из-за загадочных проблем со здоровьем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильмов "Джанго освобожденный", "Рэй" и "Штурм Белого дома", как сообщил источник, "сейчас получает наилучший уход и усердно работает, чтобы выздороветь, но он все еще не в себе".

Джейми Фокс в фильме "Джанго освобожденный" Фото: скриншот

Джон Бойега , который снимается вместе с Фоксом в новом фильме "Они клонировали Тайрона", сообщил журналистам, что он недавно разговаривал с коллегой по телефону и добавил, что Фокса "все хорошо", но ему нужно дать покой.

"Я прямо пожелал ему всего наилучшего. Я передал ему все пожелания. Так что я просто буду ждать, пока он не вернется сюда. Так что не торопись, Джейми. Мы любим тебя, братан", -сказал Бойега.

Продюсера фильма Датари Тернер сказал изданию, что Фокс в хорошей форме и скоро вернется к работе.

Напомним, в больницу актер попал два месяца назад. Его дочь Коринн сообщила журналистам, что Джейми Фокс был доставлен в больницу после лечения "медицинского осложнения".

Но она не уточнила, от какого недуга страдает оскароносный актер и насколько сложным было осложнение. Но она упомянула, что ее отец находится в больнице уже несколько недель.

В то время, когда Джейми Фокс был госпитализирован, он работал над фильмом Netflix под названием "Снова в деле" с Кэмерон Диас. И в больницу его увезли прямо со съемочной площадки.

Сама Кэмерон Диас, которая вернулась на съемочную площадку только ради Фокса и по его личной просьбе, отметила, что после того, как фильм будет закончен, уйдет из кино.

Кроме болезни ведущего актера, на съемках картины случилось несколько неприятных инцидентов: Джейми Фоксу пришлось уволить из проекта исполнительного продюсера, двух режиссеров и даже собственного водителя.

А потом оказалось, что один из сотрудников пытался выманить у актера 33 тысячи фунтов стерлингов наличными.

Съемки происходили в Великобритании и когда они, наконец, возобновились, на съемочной площадке в Лондоне была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

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