Какое растительное масло самое полезное: 4 лучших варианта

Большинство людей ежедневно используют растительные масла для приготовления пищи. Но подходит ли одно и то же масло для жарки, тушения и заправки салата? Разбираемся.

Люди часто сосредотачиваются на том, как выбрать полезное масло. Тем не менее, польза масла, которое стоит на полке в супермаркете, — это только часть истории. Также важно учитывать, пригодно ли масло для употребления в пищу после того, как вы нагрели его во время приготовления. Об этом пишет healthline.

Это связано с тем, что растительные масла имеют разный диапазон точек дымления или температур, при которых они больше не стабильны. Вам следует избегать использования растительных масел для приготовления пищи при температурах выше их температуры дымления.

Почему выбор масла так важен

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Когда масла нагреваются, особенно при высокой температуре, они в конечном итоге достигают точки дымления. Это температура, при которой масло перестает быть стабильным и начинает разрушаться.

Когда масло разрушатся, оно начинает окисляться и выделять свободные радикалы. Эти соединения могут иметь негативные последствия для здоровья, потенциально вызывая повреждение клеток, что может привести к развитию различных заболеваний.

Кроме того, масла, достигшие температуры дымления, выделяют вещество, называемое акролеином, которое может создавать неприятный привкус гари.

Рафинированное или нерафинированное

Масла высокой степени очистки (рафинированные) имеют однородный внешний вид и, как правило, дешевле. Нерафинированные масла проходят минимальную обработку и могут содержать частицы осадка, иметь более мутный вид и сохранять больше своего естественного вкуса и цвета.

Нерафинированные масла содержат больше питательных веществ, но они также более чувствительны к теплу и могут прогоркнуть быстрее, чем растительные масла высокой степени переработки. Рафинированные масла, как правило, имеют более высокую температуру дымления, чем нерафинированные.

Некоторые рафинированные масла извлекаются с использованием химических растворителей, тогда как другие — путем прессования растений или семян. Многие потребители избегают масел, полученных химическим путем, и предпочитают лишь масла, полученные путем прессования, например, оливковое масло холодного отжима.

Предлагаем вашему вниманию четыре наиболее полезных растительных масла, которые выдерживают приготовление пищи при высокой температуре,

Оливковое масло

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Оливковое масло долгое время было золотым стандартом кулинарных масел на кухнях по всему миру. В многом из-за его универсальности: оливковое масло имеет тонкий перечный или травяной вкус и его можно использовать для выпечки, тушения или холодных заправок.

Оливковое масло богато витамином Е, который действует как антиоксидант. Основной жирной кислотой в оливковом масле является мононенасыщенный жир, называемый олеиновой кислотой. Исследования показали, что олеиновая кислота может обладать противораковыми и противовоспалительными свойствами.

Кроме того, оливковое масло содержит антиоксидантные соединения, называемые олеоканталом и олеуропеином. Они могут оказывать противовоспалительное действие, включая снижение артериального давления и предотвращение окисления холестерина ЛПНП (плохого).

Исследования показали, что оливковое масло содержит полезные для сердца соединения и может помочь предотвратить такие состояния, как ожирение, метаболический синдром и диабет 2 типа.

Температура дымления оливкового масла составляет приблизительно 176°C, что является обычной температурой приготовления блюд, особенно для выпечки.

Масло авокадо

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Масло имеет нейтральный вкус авокадо, что делает его идеальным для сладких или соленых блюд. Питательный состав масла авокадо, аналогичный оливковому маслу, с высоким содержанием полезной для сердца жирной олеиновой кислоты.

В одном из обзоров, был сделан вывод о том, что это масло сохраняет свои питательные качества при низких и высоких температурах.

Качество и питательный состав масла авокадо зависят от различных факторов, в том числе от места выращивания авокадо и используемого метода экстракции.

Некоторые более ранние исследования на животных показали, что соединения в масле авокадо могут помочь защитить печень в ответ на метаболические заболевания и помочь снизить кровяное давление, холестерин ЛПНП (плохой) и триглицериды, высокие уровни которых увеличивают риск сердечных заболеваний и сердечного приступа.

Масло авокадо может даже быть полезным для уменьшения болей в суставах, связанных с остеоартритом, снижения уровня сахара в крови после еды и общего уровня холестерина. Согласно небольшим исследованиям, масло авокадо может улучшать усвоение других питательных веществ и защищать клетки от повреждения свободными радикалами.

Масло авокадо имеет точку дымления примерно 271°C, что делает его идеальным для приготовления пищи при высоких температурах, например, во фритюре.

Кунжутное масло

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Кунжутное масло содержит полезные для сердца антиоксиданты сезамол и сезаминол, которые имеют потенциальное нейропротекторное действие против некоторых заболеваний, например, болезни Паркинсона.

Кроме того, одно небольшое исследование среди 46 человек с диабетом 2 типа показало, что употребление кунжутного масла в течение 90 дней значительно улучшило уровень сахара в крови натощак и долгосрочные биомаркеры контроля уровня сахара в крови.

Кунжутное масло отлично подходит для тушения, приготовления пищи и даже в качестве заправки для салатов. Оно обладает мягким ореховым привкусом, который хорошо сочетается со многими блюдами, приготовленными на плите.

Обратите внимание, что обычное кунжутное масло отличается от поджаренного кунжутного масла. Последний имеет более выраженный ореховый привкус, что делает его более подходящим для заправки готового блюда, чем для его приготовления

Кунжутное масло имеет средне-высокую точку дымления примерно 210°C.

Сафлоровое масло

Сафлоровое масло производят из семян сафлора (масленичное растение, обладающее множеством полезных качеств). В нем мало насыщенных жиров и больше ненасыщенных жирных кислот.

Сафлоровое масло содержит линолевую и линоленовую, олеиновую и арахидоновую кислоты. Большое количество ненасыщенной линолевой кислоты в этом растительном масле способствует похудению, помогает в лечении диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний нервной системы.

Это масло обладает нейтральным вкусом, который хорошо подходит для маринадов, соусов, а также для приготовления на гриле и жарки.

Температура дымления сафлорового масла составляет примерно 265°C.

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