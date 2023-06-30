Польза не доказана. Топ-7 самых переоцененных продуктов для здоровья

Пищевая индустрия предлагает ряд продуктов, которые обладают супер свойствами и невероятно полезны для нашего здоровья. В чем же их особая ценность?

В наши дни слово "суперфуд" ассоциируется с безоговорочной пользой для здоровья определенных продуктов. Но это не всегда так и некоторые продукты часто слишком переоценены. Поэтому, прежде чем вы отправитесь забивать свой холодильник модными причудами, которые обещают сделать вас здоровее, взгляните на эти переоцененные продукты. Об этом пишет realbuzz.

Ягоды годжи

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Единственное преимущество, в котором ягоды годжи затмевают другие фрукты, — это цена, но с точки зрения питательной ценности они стоят практически наравне с любыми другими ягодами. Хотя ягоды годжи и поставлены на пьедестал в мире здоровья, было проведено не так много исследований, чтобы доказать, что они полезнее для здоровья, чем любые другие ягоды. Старайтесь есть сезонные и широкодоступные ягоды, такие как, клубника, малина, черника, чтобы получить те же преимущества для здоровья.

Яичные белки

Если вы отделяете желток от белка яйца, то вы, по сути, вырезаете лучшую часть. Яичные желтки содержат диетический холестерин, поэтому некоторые люди их избегают, но на самом деле вашему телу нужен холестерин для восстановления и построения клеток. Действительно, отказавшись от желтка, вы сократите количество калорий, однако также упустите большую часть питательных веществ, содержащихся в яйце, включая белок, железо, витамины A, D, E, B12, селен и фолиевую кислоту. Не отказывайтесь от белков, просто ешьте яйцо целиком.

Йогурт

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Давайте проясним одну вещь: некоторые йогурты могут быть полезными, но, к сожалению, ароматизированные йогурты не попадают в эту категорию, поскольку они часто содержат много добавленного сахара и искусственных подсластителей. Натуральный йогурт является отличным источником кальция и может быть прекрасным способом включить пробиотики в свой рацион (для тех, у кого все в порядке с усваиванием и перевариванием молочных продуктов). Если вы хотите подсластить натуральный йогурт, просто добавьте к нему любые натуральные ягоды или фрукты.

Сок асаи

Продолжительное время люди восторгались преимуществами этих маленьких фиолетовых фруктов, но действительно ли ягодный сок асаи так полезен? Исследования говорят, что не совсем. Ягода в натуральном виде является питательным продуктом, но ее трудно достать, в то время как сок асаи более широко доступен. Несмотря на некоторые утверждения о пользе для здоровья, исследования показали, что сок асаи довольно средний по сравнению с другими фруктами. Фактически, было обнаружено, что сок ягод асаи содержит меньше антиоксидантов, чем сок черники, гранатовый сок и даже красное вино.

Гранола

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Гранола может звучать как идеальный вариант для завтрака, насыщенный разными видами злаков, сухофруктами и орехами, но при условии, что она действительно полезна для здоровья. Некоторые виды гранолы, которые вы покупаете в магазине, содержат гораздо больше калорий, чем вы думаете. Смесь сахара и масла используется для скрепления кусочков мюсли, а в некоторые пакеты хлопьев добавлены кусочки шоколада, что также резко увеличивает содержание сахара в завтраке. Замените гранолу на обычную тарелку каши, чтобы сократить потребление калорий и уменьшить количество сахара.

Сироп агавы

Сироп агавы считается здоровой альтернативой сахару. Несмотря на то, что сироп агавы действительно имеет низкий гликемический индекс, он по-прежнему содержит большое количество простой сахарной фруктозы. Фруктоза естественным образом содержится во фруктах и многие считают ее полезной, но при употреблении в больших количествах фруктоза может стать трудной для переработки вашей печенью и оказывать влияние на уровень сахара в крови. То есть сироп агавы также не является здоровой заменой сахару.

Смузи

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Напиток, приготовленный из фруктов, может показаться идеальным решением всех ваших проблем со здоровьем. И действительно, смузи может быть питательным вариантом перекуса, если его самостоятельно приготовить Но смузи, купленные в магазине, полны рафинированного сахара и сиропов. Как и в случае с любой едой, фруктами также следует наслаждаться в умеренных количествах, поэтому, если один смузи в день поможет вашему организму получить необходимые ему витамины и питательные вещества, три или четыре – резко повысят потребление сахара. Одних фруктов недостаточно для поддержания здорового питания, и не забывайте, что фрукты также содержат калории.

Напомним, малина полезна для здоровья, так как является источником витамина Е, витаминов группы В, магния, меди, железа и калия.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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