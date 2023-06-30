Принцесса Беатрис сходила на вечеринку в частный клуб в жакете от любимого бренда Кейт Миддлтон

Принцесса выбрала наряд от бренда Vampire's Wife, который очень любят и прочие члены королевской семьи.

34-летняя принцесса Беатрис вышла в свет в оригинальном розовом жакете, продемонстрировав оригинальный вечерний образ. Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци посетили частный закрытый клуб Mark's в шикарном лондонском районе Мейфэр. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь принца Эндрю выбрала блестящий розовый жакет с оригинальными рукавами от бренда Vampire's Wife за 625 фунтов стерлингов.

Этот бренд основала жена знаменитого певца Ника Кейва. Сьюзи Бик была любимой моделью Вивьен Вествуд и Аззедина Алайи и работала в то же время, когда стартовала карьера Кейт Мосс.

Свою карьеру модели Сьюзи завершила в 1997 году, но успела сняться обнаженной для обложки альбома Ника Кейва. Свою марку одежды она запустила в 2015 году, назвав ее "Жена вампира", вдохновившись незаконченным книжным проектом своего мужа.

В своих творениях она вдохновляется театральными костюмами и модой 1950-х годов с ноткой готического гламура. Кейт Миддлтон неоднократно появлялась в блестящих платьях этого бренда. Также его любят Алекса Чанг, Сиенна Миллер, Кейт Бланшетт и Кира Найтли.

Принцесса Беатрис сочетала розовый блестящий топ с черной мини-юбкой, обнажающей ее стройные ноги и дополнила образ туфлями на высоком каблуке от Aquazzura за 535 фунтов стерлингов. Яркий наряд принцесса решила не перегружать украшениями.

Похоже, что Беатрис, возможно, берет советы по стилю от жены своего кузена, принцессы Уэльской, поскольку она выбрала два ее самых любимых бренда.

Напомним, дочки принца Эндрю и Сары "Ферги" Фергюсон, принцессы Беатрис и Евгения не получают дохода от Суверенного гранта, финансируемого государством в размере 82,2 миллиона фунтов стерлингов, который покрывает зарплаты королевской семьи, поскольку они не числятся ни в каких официальных списках работающих членов королевской семьи.

Это означает, что у них есть работа за пределами Фирмы, но это не мешает им иметь напряженный светский график, и часто появляться на вечеринках и на зарубежных приемах.

Однако покойная королева создала трастовый фонд в размере 1,4 миллиона фунтов стерлингов для девочек после развода их родителей, в то время как их отец, герцог Йоркский, заплатил более 400 000 фунтов стерлингов за их обучение в частной школе.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто занимается стилем дам из королевской семьи. Например мать известной модели Кары Делевинь, Пандора Делевинь, была стилистом Софи, графини Уэссекской, которая сейчас носит титул герцогини Эдинбургской.

А стилем принцессы Беатрис занимаются Оливия Бэкингем и леди Эмили Комптон. Именно Оливия отвечала за очаровательные наряды Беатрис на свадьбе принца Хусейна в Иордании.

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