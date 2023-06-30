Для рожденных в июле 2023: как назвать девочку
Девочки, рожденные в середине лета, особенно эмоциональны и настойчивы.
В июле отмечают большие церковные и исторические праздники (Ивана Купала, Крещение Руси), поэтому с выбором имени для ребенка надо быть внимательным, учитывая календарь этого периода. Фокус рассказывает, как назвать девочку, рожденную в середине лета.
Представительницы знака зодиака Рак могут быть молчаливыми, рассудительными, скромными и застенчивыми.
Они очень гордые и независимые. Раки стремятся к лидерству, пытаются управлять мужчиной. Им трудно угодить, они всегда чем-то недовольны. В частности девушкам-ракам присущ самоанализ. Это люди настроения.
Как назвать девочку, рожденную в июле
Для младенца подойдут имена: Антонина, Алла, Александра, Дарья, Людмила, София, Калерия, Елизавета, Валерия, Елизавета, Валерия.
Согласно святцам, самые популярные женские имена июля: Анастасия, Мария, Марфа, Агриппина, Вероника.
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