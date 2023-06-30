Для рожденных в июле 2023: как назвать девочку

Девочки, рожденные в середине лета, особенно эмоциональны и настойчивы.

Related video

В июле отмечают большие церковные и исторические праздники (Ивана Купала, Крещение Руси), поэтому с выбором имени для ребенка надо быть внимательным, учитывая календарь этого периода. Фокус рассказывает, как назвать девочку, рожденную в середине лета.

Представительницы знака зодиака Рак могут быть молчаливыми, рассудительными, скромными и застенчивыми.

Они очень гордые и независимые. Раки стремятся к лидерству, пытаются управлять мужчиной. Им трудно угодить, они всегда чем-то недовольны. В частности девушкам-ракам присущ самоанализ. Это люди настроения.

Как назвать девочку, рожденную в июле

Для младенца подойдут имена: Антонина, Алла, Александра, Дарья, Людмила, София, Калерия, Елизавета, Валерия, Елизавета, Валерия.

Согласно святцам, самые популярные женские имена июля: Анастасия, Мария, Марфа, Агриппина, Вероника.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Напомним, какие 5 знаков зодиака считаются самыми гордыми.

Также Фокус писал о лучших подругах по знаку зодиака.