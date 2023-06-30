Для народжених у липні 2023: як назвати дівчинку

Дівчатка, народжені всередині літа, особливо емоційні та наполегливі.

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У липні відзначають великі церковні та державотворчі свята, Івана Купала, Хрещення Русі, тому з вибором імені для дитини треба бути уважним, зважаючи на календар цього періоду. Фокус розповідає, як назвати дівчинку, народжену посередині літа.

Представниці знаку зодіаку Рак можуть бути мовчазними, розважливими, скромними і сором’язливими.

Вони дуже горді і незалежні. Раки прагнуть до лідерства, намагаються керувати чоловіком. Їм важко догодити, вони завжди чимось незадоволені. Зокрема дівчатам-ракам притаманний самоаналіз. Це люди настрою.

Як назвати дівчинку, народжену в липні

Для немовляти підійдуть імена: Антоніна, Алла, Олександра, Дар’я, Людмила, Софія, Калерія, Єлизавета, Валерія.

Згідно зі святцями, найпопулярніші жіночі імена липня: Анастасія, Марія, Марфа, Агрипина, Вероніка.

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