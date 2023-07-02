Ева Лонгория вышла на публику с мужем (фото)
Звездная пара посетила вечеринку в столице Испании.
48-летняя американская актриса Ева Лонгория вышла на публику со своим мужем. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" присоединилась к медиамагнату Хосе Бастону на вечеринке по случаю празднования 15-летия производственной компании Bambú в Мадриде.
Лонгория продемонстрировала кремовое платье-миди с круглым вырезом и веревочными деталями, которое облегало фигуру актрисы.
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Знаменитость дополнила ансамбль туфлями на каблуках в тон основного наряда и положила вещи в лаконичную сумочку. Ева подчеркнула черты лица вечерним макияжем и уложила свои темные волосы в локоны.
Тем временем, 55-летний продюсер Хосе Бастон, который женился на актрисе в 2016 году, был в классическом черном смокинге и белой рубашке.
Звездная пара воспитывает четырехлетнего сына Сантьяго. Актриса довольно часто показывает малыша в своих соцсетях.
До этого Лонгория дважды была замужем: за баскетболистом Тони Паркером и актером Тайлером Кристофером.
Напомним, Ева Лонгория рассказала об изменениях в жизни после "Отчаянных домохозяек".
Также Фокус писал о выходе на публику Евы Лонгории с четырехлетним сыном.