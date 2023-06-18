Ева Лонгория вышла на публику с четырехлетним сыном (фото)

Сантьяго – единственный наследник звезды экрана и ее мужа-бизнесмена Хосе Бастона.

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48-летняя американская актриса Ева Лонгория вышла на публику со своим четырехлетним сыном Сантьяго. Об этом пишет Hollywood Life.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" в черном платье с разрезом на бедрах посетила мероприятие своего нового фильма "Flamin' Hot" в Мехико.

Лонгория, снявшая полнометражный фильм, была в роскошном вечернем платье, облегавшем фигуру, когда она шла по красной дорожке пресс-конференции, прежде чем к ней на сцене присоединился четырехлетний сын Сантьяго.

Платье актриса соединила с элегантными босоножками на каблуке с прозрачными ремешками и блестящей подошвой с черным ободком. Волосы 48-летняя знаменитость завязала в высокий хвост и добавила к вечернему аутфиту несколько украшений, включая серебряные серьги и кольца.

На мероприятии к Еве присоединился ее маленький сын Сантьяго, которого она воспитывает с мужем-продюсером Хосе Бастоном.

Ева Лонгория с сыном

Малыш был в темно-синей футболке с рисунком зеленых, фиолетовых и оранжевых динозавров. Он соединил ее с синими шортами карго и белыми кроссовками Reebok. Сантьяго принес с собой игрушку-единорога.

Сын актрисы устроился у нее на коленях, пока Лонгория отвечала на вопросы о своем новом фильме.

Ева Лонгория с сыном Фото: Instagram evalongoria

Напомним, Ева Лонгория показала трогательный снимок с сыном.

Также Фокус писал об образе Евы Лонгории в стиле Barbiecore.