Ева Лонгория продемонстрировала образ в стиле Барби (фото)

Звезда экрана наследует тренд на Вarbiecore.

Related video

48-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала образ в стиле Барби. Снимками звезда экрана делится в своем Instagram.

Знаменитость сейчас активно рекламирует свой новый фильм "Flamin' Hot".

"Тачдаун в Chi-Town для акции @flaminhotmovie 💖💖 Трансляция в пятницу на @hulu и @disneyplus!" – подписала карусель фото Лонгория.

Для выхода на публику актриса выбрала нежно-розовый атласный брючный костюм с ремнем в тон основного наряда. На ногах американской знаменитости были такого же оттенка туфли-лодочки.

Волосы звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" уложила легкими волнами, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

А на одном из снимков видно, что Ева каталась на электросамокате.

Ева Лонгория

"Красивая в розовом", "Такая королева💖", "нравится этот образ", — пишут в комментариях фолловеры Евы Лонгории.

Своим новым аутфитом актриса поддержала тренд на Вarbiecore в связи с премьерой в июле 2023 фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Ева Лонгория Фото: Instagram evalongoria

Напомним, Ева Лонгория показала новые фото своего четырехлетнего сына.

Также Фокус писал об откровенном рассказе Евы Лонгории о ее дружбе с Викторией Бекхэм.