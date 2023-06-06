Ева Лонгория показала подросшего сына (фото)

Сейчас знаменитость активно продвигает свой новый фильм.

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48-летняя американская актриса Ева Лонгория показала своего подросшего сына. Снимками звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" делится в Instagram с более чем 9 млн подписчиков.

Лонгория показала ряд кадров с мероприятий продвижения своего нового фильма "Flamin' Hot".

"Эта неделя была невероятной! Даже не могу передать словами ту благодарность, которую я чувствую. Меньше недели осталось до релиза @flaminhotmovie. Поехали🔥❤️ 🔥", — подписала американская знаменитость карусель фото.

Ева Лонгория

На одном из снимков актрису красят и укладывают волосы, а ее четырехлетний сын Сантьяго Энрике сидит у звездной матери на руках и пьет что-то из своей бутылочки.

Отметим, что первенец 48-летней актрисы родился в 2018 году в браке Лонгории с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, являющимся владельцем крупнейшей в стране медиакомпании.

Ева Лонгория с сыном Фото: Instagram evalongoria

"Ева, ты заслуживаешь этого успеха, ты сделала это!!! Я такая рада за тебя! Не могу дождаться, чтобы увидеть #flaminhot ❤️ 🔥 он выйдет за день до моего дня рождения, с днем рождения меня!!!", " Самая красивая женщина в мире 🌎", — пишут в комментариях подписчики актрисы.

Напомним, Ева Лонгория появилась на публике в роскошном мини-платье со шлейфом.

Также Фокус писал о рождественских фото Евы Лонгории и ее четырехлетнего наследника.