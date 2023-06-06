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Єва Лонгорія показала сина, що підріс (фото)

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Фото: Getty Images | Єва Лонгорія

Наразі знаменитість активно просуває свій новий фільм.

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48-річна американська акторка Єва Лонгорія показала свого сина, що підріс. Знімками зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" ділиться в Instagram з понад 9 млн підписників.

Лонгорія показала низку кадрів із заходів просування свого нового фільму "Flamin' Hot".

"Цей тиждень був неймовірним! Навіть не можу передати словами ту вдячність, яку я відчуваю. Менше тижня залишилося до релізу @flaminhotmovie. Поїхали🔥❤️ 🔥", — підписала американська знаменитість карусель фото.

Єва Лонгорія

На одному зі знімків акторку фарбують та укладають волосся, а її чотирирічний син Сантьяго Енріке сидить у зіркової матері на руках та пʼє щось зі своєї пляшечки.

Зазначимо, що первісток 48-річної акторки народився 2018 року у шлюбі Лонгорії з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, який є власником найбільшої в країні медіакомпанії.

Єва Лонгорія із сином Fullscreen
Єва Лонгорія із сином
Фото: Instagram evalongoria

"Єво, ти заслуговуєш на цей успіх, ти зробила це!!! Я така рада за тебе ! Не можу дочекатися, щоб побачити #flaminhot ❤️ 🔥 він вийде за день до мого дня народження, з днем народження мене!!!", "Найгарніша жінка у світі 🌎", — пишуть у коментарях підписники акторки.

Нагадаємо, Єва Лонгорія зʼявилась на публіці в розкішній мінісукні зі шлейфом.

Також Фокус писав про різдвяні фото Єви Лонгорії та її чотирирічного спадкоємця.