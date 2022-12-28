"Двійнята". Єва Лонгорія поділилася різдвяним знімком із сином
Акторка обрала парні святкові образи для себе та свого первістка.
47-річна американська акторка Єва Лонгорія поділилася зворушливим знімком із сином. У своєму Instagram з 9 млн підписників зірка екрану опублікувала різдвяний кадр.
Знаменитість показала себе без макіяжу з пучком у домашній атмосфері. Чотирирічний Сантьяго Енріке сидів на руках у Єви Лонгорії та радісно усміхався.
А для справжнього різдвяного настрою американська акторка надягнула яскраву святкову піжаму і таку саму ж обрала для свого первістка.
"Затишно і двійнята", — підписала сімейний кадр зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки".
Також молода мама опублікувала фото, на якому зображений її син, що лежить на сходах.
"День після Різдва", — прокоментувала кумедний знімок Лонгорія.
Зазначимо, що чотирирічний Сантьяго народився 2018 року у шлюбі акторки з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, який є власником найбільшої в країні медіакомпанії
Нагадаємо, Єву Лонгорію помітили без макіяжу та у стильному буденному образі.
Також Фокус писав про те, як Єва Лонгорія та її найкраща подруга Вікторія Бекхем повеселилася разом на кухні. До зіркових подруг приєднався і чотирирічний син Єви Лонгорії.