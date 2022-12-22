Єву Лонгорію без макіяжу "зловили" папараці (фото)

Знаменитість відвідала вечір з близькими друзями.

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47-річну американську акторку Єву Лонгорію помітили без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Папараці Лос-Анджелеса "зловили" момент, коли зірка екрану та бізнеследі виходила з машини біля готелю Beverly Hills. Там Лонгорію чекали її друзі.

Цього дня знаменитість продемонструвала лаконічний та стильний аутфіт — подовжений светр та темні джогери, які отримають ще більшу популярність у 2023 році. На ногах молодої мами були білі кросівки на товстій підошві.

Зокрема Єва Лонгорія відмовилася від макіяжу, волосся залишила розпущеним та виглядала природно.

[ + – ] Єва Лонгорія

Зазначимо, що зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" у 2016 вийшла заміж за бізнесмена Хосе Антоніо Бастона. Наразі подружжя виховує спільного сина, який народився у 2018 році.

Американська акторка активно займається спортом та дотримується спеціальних дієт, що показує у своїх соцмережах.

Нагадаємо, 47-річна Єва Лонгорія відвідала захід у Парижі у витонченій вечірній сукні.

Також Фокус писав про новий престижний титул Єви Лонгорії — акторка стала княгинею.