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Стиль життя

Єву Лонгорію без макіяжу "зловили" папараці (фото)

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Фото: Getty Images | Єва Лонгорія

Знаменитість відвідала вечір з близькими друзями.

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47-річну американську акторку Єву Лонгорію помітили без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Папараці Лос-Анджелеса "зловили" момент, коли зірка екрану та бізнеследі виходила з машини біля готелю Beverly Hills. Там Лонгорію чекали її друзі.

Цього дня знаменитість продемонструвала лаконічний та стильний аутфіт — подовжений светр та темні джогери, які отримають ще більшу популярність у 2023 році. На ногах молодої мами були білі кросівки на товстій підошві.

Зокрема Єва Лонгорія відмовилася від макіяжу, волосся залишила розпущеним та виглядала природно.

Єва Лонгорія

Зазначимо, що зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" у 2016 вийшла заміж за бізнесмена Хосе Антоніо Бастона. Наразі подружжя виховує спільного сина, який народився у 2018 році.

Американська акторка активно займається спортом та дотримується спеціальних дієт, що показує у своїх соцмережах.

Нагадаємо, 47-річна Єва Лонгорія відвідала захід у Парижі у витонченій вечірній сукні.

Також Фокус писав про новий престижний титул Єви Лонгорії — акторка стала княгинею.