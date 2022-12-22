Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Еву Лонгорию без макияжа "поймали" папарацци (фото)

Ева Лонгория, Ева Лонгория сын, Ева Лонгория стиль, Ева Лонгория фильмы, Ева Лонгория без макияжа, Ева Лонгория текила
Фото: Getty Images | Ева Лонгория

Знаменитость посетила вечер с близкими друзьями.

Related video

47-летнюю американскую актрису Еву Лонгорию заметили без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци Лос-Анджелеса поймали момент, когда звезда экрана и бизнеследи выходила из машины возле отеля Beverly Hills. Там Лонгорию ждали ее друзья.

В этот день знаменитость продемонстрировала лаконичный и стильный аутфит – удлиненный свитер и темные джогеры, которые получат еще большую популярность в 2023 году. На ногах молодой мамы были белые кроссовки на толстой подошве.

В частности, Ева Лонгория отказалась от макияжа, волосы оставила распущенными и выглядела естественно.

Ева Лонгория

Отметим, что звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" в 2016 вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона. В настоящее время супруги воспитывают общего сына, родившегося в 2018 году.

Американская актриса активно занимается спортом и соблюдает специальные диеты, что показывает в своих соцсетях.

Напомним, 47-летняя Ева Лонгория посетила мероприятие в Париже в изящном вечернем платье.

Также Фокус писал о новом престижном титуле Евы Лонгории — актриса стала княгиней.