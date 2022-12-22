Еву Лонгорию без макияжа "поймали" папарацци (фото)

Знаменитость посетила вечер с близкими друзьями.

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47-летнюю американскую актрису Еву Лонгорию заметили без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци Лос-Анджелеса поймали момент, когда звезда экрана и бизнеследи выходила из машины возле отеля Beverly Hills. Там Лонгорию ждали ее друзья.

В этот день знаменитость продемонстрировала лаконичный и стильный аутфит – удлиненный свитер и темные джогеры, которые получат еще большую популярность в 2023 году. На ногах молодой мамы были белые кроссовки на толстой подошве.

В частности, Ева Лонгория отказалась от макияжа, волосы оставила распущенными и выглядела естественно.

[ + – ] Ева Лонгория

Отметим, что звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" в 2016 вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона. В настоящее время супруги воспитывают общего сына, родившегося в 2018 году.

Американская актриса активно занимается спортом и соблюдает специальные диеты, что показывает в своих соцсетях.

Напомним, 47-летняя Ева Лонгория посетила мероприятие в Париже в изящном вечернем платье.

Также Фокус писал о новом престижном титуле Евы Лонгории — актриса стала княгиней.