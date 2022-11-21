Ева Лонгория появилась в изящном платье на мероприятии в Париже

Актриса появилась на гала-концерте Global Gift Gala 2022 в Париже.

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47-летняя актриса Ева Лонгория посетила мероприятие некоммерческой организации Global Gift Foundation, которая занимается оказанием положительного влияния на жизнь нуждающихся детей, женщин и семей. Об этом пишет Daily Mail.

Мероприятие прошло в отеле Four Seasons George V в столице Франции.

На красную дорожку звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" вышла в пастельно-голубом платье в пол, которое идеально подчеркивало ее шикарную фигуру.

Платье знаменитости было украшено серебристой отделкой сбоку и на шее, а также небольшой накидкой с другой стороны. У платья был небольшой шлейф в виде рыбьего хвоста.

Вечерний образ Ева дополнила несколькими аксессуарами: золотыми серьгами, браслетом и кольцами. Макияжем актриса сделала в теплых оттенках. Маникюр звезды был также выполнен в светлом оттенке. А волосы она распустила и идеально выровняла.

Напомним, Ева Лонгория получила медаль Королевского корпуса дворянства Астурии на торжественной церемонии в муниципалитете и городе в Испании Овьедо. Теперь актрису можно называть Дама Лонгория.

Также Фокус писал об идеальном деловом образе для осени 2022, который продемонстрировала Ева Лонгория.