Ева Лонгория продемонстрировала идеальный деловой образ для осени 2022 (фото)

Знаменитость удачно соединила светлые оттенки.

47-летняя американская актриса и модель Ева Лонгория продемонстрировала идеальный деловой образ для теплой осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" посетила ужин в Западном Голливуде. Знаменитость выбрала для выхода в ресторан BOA Steakhouse нежный и одновременно деловой образ — светло-персиковый пиджак и классические светлые джинсы.

К вечернему аутфиту американская звезда экрана и соцсетей добавила массивные серьги-кольца, многочисленные подвески, бежевую сумочку Balenciaga и кольца.

На ногах Евы Лонгории были босоножки на высоком каблуке. Волосы бизнес-леди собрала в аккуратный пучок. А на ее лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Ева Лонгория в Западном Голливуде

С кем именно ужинала в этот вечер Ева Лонгория, неизвестно, однако раньше актриса проводила время со своей лучшей подругой — британской певицей и дизайнером Викторией Бекхэм.

Напомним, 47-летняя Ева Лонгория вышла в свет в белоснежном платье-сетке.

Также Фокус писал о другом, не менее провокационном образе американской актрисы — Ева Лонгория появилась на публике в полупрозрачном платье без белья.