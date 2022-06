Ева Лонгория вышла в свет в полупрозрачном платье без белья (фото)

Знаменитость посетила очередное кинособытие.

47-летняя американская актриса Ева Лонгория вышла в свет в довольно откровенном и стильном наряде. Снимками в новом образе звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" поделилась на своей Instagram-странице с 8,8 млн подписчиков.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ева Лонгория посетила кинофестиваль в итальянской Таормине. На мероприятии актриса появилась в соблазнительном черном платье Alberta Ferretti, состоявшем из лифа, усыпанного блестящим бисером, и длинной атласной юбки. Наряд не предусматривал использование нижнего белья, так что это придало откровенности вечернему аутфиту знаменитости.

Волосы бизнесвумен собрала в аккуратный пучок, а на лице Лонгории визажисты сделали яркий вечерний макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Ева Лонгория в Италии

"Большая честь иметь фильм на кинофестивале в Таормине! Tell It Like A Woman — это компиляция из 7 короткометражных фильмов, написанных женщинами, режиссеров и женщин в главных ролях. Спасибо @chiaratilesi и @wditogether, нашему продюсеру @lucasakoskin и замечательному @Andreaiervolinoproducer за эту замечательную серию фильмов! #рассказывайкаженщина #мыделаемвместе", — подписала свежие фото 47-летняя американская актриса.

[ + – ] Ева Лонгория всегда поражает публику своими элегантными образами Фото: Getty Images

Напомним, недавно Ева Лонгория продемонстрировала невероятно блестящее платье, похожее на диско-шар.

Также Фокус писал о секретах идеальной фигуры 47-летней Евы Лонгории. Актриса регулярно занимается спортом и соблюдает режим правильного питания.