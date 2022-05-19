Ева Лонгория вышла в свет в невероятно блестящем платье (фото)

Образ знаменитости был похож на диско-шар.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американская актриса Ева Лонгория продолжает покорять Каннский кинофестиваль своими невероятными образами. Накануне она вышла на красную дорожку в блестящем платье от Cristina Ottaviano, напоминавшем диско-шар из сотен зеркальных частиц. Об этом пишет Рinkvilla.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Платье звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" имело откровенное декольте и открытые плечи. В качестве аксессуаров 47-летняя Лонгория выбрала серьги и многочисленные кольца. Волосы актриса собрала в хвост поверх своих распущенных черных длинных волос и дополнила образ макияжем с акцентом на глаза.

[ + – ] Ева Лонгория на Каннском кинофестивале 2022

Напомним, на открытии Каннского кинофестиваля, кроме Евы Лонгории, свои роскошные наряды продемонстрировали Джулианна Мур, Росси де Пальма, Мерьем Узерли и другие звезды мирового кино.

Частью мероприятия стало запланированное выступление Президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Глава государства еще раз напомнил миру о войне в Украине и процитировал Чарли Чаплина.

Также Фокус писал о других ярких выходах Евы Лонгории на официальные мероприятия. В частности, на вечеринке-презентации своего бренда текилы актриса появилась в прозрачных штанах и боди.

По мнению знаменитости, секрет стройности после 40 заключается в постоянном движении. Лонгория отмечает, что даже в те дни, когда не может провести полноценную тренировку, пытается оставаться активной.