Єва Лонгорія вийшла у світ у неймовірно блискучій сукні (фото)

Образ знаменитості був схожий на диско-кулю.

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Американська акторка Єва Лонгорія продовжує підкорювати Каннський кінофестиваль своїми неймовірними образами. Напередодні вона вийшла на червону доріжку у блискучій сукні від Cristina Ottaviano, що нагадувала диско-кулю із сотень дзеркальних частинок. Про це пише Рinkvilla.

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Сукня зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки" мала відверте декольте та відкриті плечі. Як аксесуари 47-річна Лонгорія обрала сережки та численні каблучки. Волосся акторка зібрала у хвіст поверх свого розпущеного чорного довгого волосся і доповнила образ макіяжем з акцентом на очі.

[ + – ] Єва Лонгорія на Каннському кінофестивалі 2022

Нагадаємо, на відкритті Каннського кінофестивалю, окрім Єви Лонгорії, свої розкішні наряди продемонстрували Джуліанна Мур, Россі де Пальма, Мерьєм Узерлі та інші зірки світового кіно.

Частиною заходу став запланований виступ Президента України Володимира Зеленського по відеозв'язку. Глава держави вкотре нагадав світові про війну в Україні та процитував Чарлі Чапліна.

Також Фокус писав про інші яскраві виходи Єви Лонгорії на офіційні заходи. Зокрема на вечірці-презентації свого бренду текіли акторка з'явилася у прозорих штанах та боді.

На думку знаменитості, секрет стрункості після 40 полягає в постійному русі. Лонгорія зазначає, що навіть у ті дні, коли не може провести повноцінне тренування, намагається залишатися активною.