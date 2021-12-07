Єва Лонгорія з'явилася на офіційній події в боді та прозорих штанах

Стильний та відвертий образ зірки викликав захват у її фанатів

46-річна американська акторка та модель Єва Жаклін Лонгорія поділилася зі своїми підписниками в Instagram знімками з вечірки-презентації її власного бренду текіли. Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вийшла на публіку в чорному боді та прозорих штанах, а зверху Єва надягнула чорний піджак. Яскравий та сміливий образ акторки виклав захват у її прихильників, які коментували знімки з вечірки словами "королева", "мама мія", "любимо тебе" тощо.

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[ + – ] Єва Лонгорія на презентації свого бренду текіли

"Так весело на нашій події @casadelsoltequila вчора ввечері!" — прокоментувала вечір-презентацію Єва Лонгорія на своїй сторінці.

Зазначимо, що в березні 2008 року акторка відкрила в Голлівуді ресторан "Beso" (з іспанської — "Поцілунок") разом зі знаменитим шеф-кухарем Тоддом Інглішем (Todd English). А тепер займається виробництвом власного бренду текіли.

[ + – ] Єва Лонгорія у відвертому та стильному образі

Нагадаємо, у 2009 році Єва Лонгорія стала "філантропом року", за версією видання The Hollywood Reporter.

[ + – ] Текіла бренду Єви Лонгорії

А на початку пандемії коронавірусу Єва Лонгорія під час самоізоляції знайшла спосіб допомогти людям, які цього потребували. Вона продавала своє взяття, аби передати кошти на лікування хворих людей у Польщі.