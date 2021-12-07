Ева Лонгория появилась на официальном событии в боди и прозрачных брюках

Стильный и откровенный образ звезды вызвал восторг у ее фанатов

46-летняя американская актриса и модель Ева Жаклин Лонгория поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками с вечеринки-презентации ее собственного бренда текилы. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" вышла на публику в черном боди и прозрачных брюках, а сверху Ева она надела черный пиджак. Яркий и смелый образ актрисы вызвал восторг у ее поклонников, комментировавших снимки с вечеринки словами "королева", "мама мия!", "любим тебя" и т.д.

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[ + – ] Ева Лонгория на презентации своего бренда текилы

"Так весело на нашем событии @casadelsoltequila вчера вечером!" – прокомментировала вечер-презентацию Ева Лонгория на своей странице.

Отметим, что в марте 2008 года актриса открыла в Голливуде ресторан "Beso" (с испанского — "Поцелуй") вместе со знаменитым шеф-поваром Тоддом Инглишем (Todd English). А сейчас занимается производством собственного бренда текилы.

[ + – ] Ева Лонгория в откровенном и стильном образе

Напомним, в 2009 году Ева Лонгория стала "филантропом года", по версии издания The Hollywood Reporter.

[ + – ] Текила бренда Евы Лонгории

А в начале пандемии коронавируса Ева Лонгория во время самоизоляции нашла способ помочь нуждающимся людям. Она продавала свою обувь, чтобы передать средства на лечение больных людей в Польше.