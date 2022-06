Єва Лонгорія вийшла у світ у напівпрозорій сукні без білизни (фото)

Знаменитість відвідала чергову кіноподію.

47-річна американська акторка Єва Лонгорія вийшла у світ у доволі відвертому та стильному вбранні. Знімками в новому образі зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" поділилася на своїй Instagram-сторінці з 8,8 млн підписників.

Єва Лонгорія відвідала кінофестиваль в італійській Таорміні. На заході акторка з'явилася в спокусливій чорній сукні Alberta Ferretti, що складалася з ліфу, усипаного блискучим бісером, та довгої атласної спідниці. Вбрання не передбачало використання спідньої білизни, то ж це додало відвертості вечірньому аутфіту знаменитості.

Волосся бізнесвумен зібрала в охайний пучок, а на обличчі Лонгорії візажисти зробили яскравий вечірній макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Єва Лонгорія в Італії

"Велика честь мати фільм на кінофестивалі в Таорміні! Tell It Like A Woman — це компіляція із 7 короткометражних фільмів, написаних жінками, режисерів і жінок у головних ролях. Дякуємо @chiaratilesi та @wditogether, нашому продюсеру @lucasakoskin і чудовому @Andreaiervolinoproducer за цю чудову серію фільмів! #розповідайякжінка #миробиморазом", — підписала свіжі фото 47-річна американська акторка.

[ + – ] Єва Лонгорія завжди вражає публіку своїми елегантними образами Фото: Getty Images

