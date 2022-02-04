Єва Лонгорія продемонструвала найпопулярніші літні образи 2022 та розкрила секрети ідеальної фігури

Знаменитість похизувалася підтягнутою фігурою з різних ракурсів та розкрила секрети стрункої фігури після сорока.

46-річна акторка Єва Лонгорія виклала у свій Instagram відео, на якому постала в різних літніх луках. Таким чином знаменитість позувала для американського журналу Women's Health.

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[ + – ] Єва Лонгорія демонструє ідеальні літні образи

"Девіз 2022 року: Спокійно, впевнено та знищуючи все💪 Дякую @womenshealthmag за те, що я на обкладинці!", — написала Лонгорія під постом із зображенням обкладинки свіжого випуску журналу, яку вона прикрасила.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" приміряла коричневий, смугастий кроптопи, помаранчеві плавки, блискучий суцільний купальник у смужку, коричневу сорочку, білий обтислий костюм тощо.

[ + – ] Єва Лонгорія на обкладинці глянцю

Єва Лонгорія зізналася в інтерв'ю для видання, що стрибає від 30 до 45 хвилин на день, а потім завершує тренування силовими вправами.

На думку 46-річної акторки, секрет стрункості після 40 полягає в постійному русі. Єва зазначає, що навіть у ті дні, коли не може провести повноцінне тренування, намагається залишатися активною.

Знаменитість розкрила секрети свого харчування, зазначивши, що дотримується інтервального голодування. Акторка їсть лише протягом восьми годин – з 11 до 19 години.

Раніше Фокус писав про те, що 46-річна Єва Лонгорія приміряла світло-рожевий купальник та продемонструвала ідеально підтягнуту фігуру як результат своїх регулярних тренувань.

Нагадаємо, Єва Лонгорія прийшла на презентацію свого бренду текіли в прозорих штанах, чим викликала фурор серед своїх прихильників.