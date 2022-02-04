Ева Лонгория показала самые популярные летние образы 2022 года и раскрыла секреты идеальной фигуры

Знаменитость похвасталась подтянутой фигурой из разных ракурсов и раскрыла секреты стройной фигуры после сорока.

46-летняя актриса Ева Лонгория выложила в свой Instagram видео, на котором предстала в различных летних луках. Таким образом знаменитость позировала для американского журнала Women's Health.

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[ + – ] Ева Лонгория демонстрирует идеальные летние образы

"Девиз 2022 года: Спокойно, уверенно и уничтожая все💪 Спасибо @womenshealthmag за то, что я на обложке!", — написала Лонгория под постом с изображением обложки свежего выпуска журнала, которую она украсила.

Звезда "Отчаянных домохозяек" примерила коричневый, полосатый кроп-топы, оранжевые плавки, блестящий сплошной купальник в полоску, коричневую рубашку, белый обжатый костюм и т.д.

[ + – ] Ева Лонгория на обложке глянца

Ева Лонгория призналась в интервью для издания, что прыгает от 30 до 45 минут в день, а затем завершает тренировку силовыми упражнениями.

По мнению 46-летней актрисы, секрет стройности после 40 заключается в постоянном движении. Ева Лонгория отметила, что даже в те дни, когда не может провести полноценную тренировку, пытается оставаться активной.

Знаменитость раскрыла также секреты своего питания, отметив, что соблюдает интервальное голодание. Актриса ест только в течение восьми часов – с 11 до 19 часов.

Ранее Фокус писал о том, что 46-летняя Ева Лонгория примерила светло-розовый купальник и продемонстрировала идеально подтянутую фигуру как результат своих регулярных тренировок.

Напомним, Ева Лонгория пришла на презентацию своего бренда текилы в прозрачных штанах, чем произвела фурор среди своих поклонников.