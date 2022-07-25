Ева Лонгория появилась на публике в белоснежном платье-сетке (фото)

Знаменитость посетила благотворительное событие в откровенном образе.

47-летняя американская актриса и бизнесвумен Ева Лонгория вышла в свет в белом платье-сетке. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" посетила благотворительный ужин Global Gift Gala в Испании, куда был приглашен ряд представителей мировой культуры и бизнеса. На мероприятие Лонгория пришла в потрясающем белоснежном блестящем платье-сетке Toni Maticevski, расшитом кристаллами, на одно плечо и с глубоким декольте.

На ногах актрисы были серебряные босоножки на высоком каблуке. А в качестве аксессуаров к блестящему аутфиту знаменитость выбрала миниатюрные серьги с бриллиантами.

[ + – ] Ева Лонгория в Испании

Волосы Лонгории парикмахеры собрали в аккуратный хвост, а визажисты на лице актрисы сделали яркий вечерний макияж с акцентом не красные губы.

[ + – ] Ева Лонгория в Испании

Напомним, 47-летняя Ева Лонгория вышла в свет в откровенном платье без нижнего белья.

Также Фокус писал о секретах Евы Лонгории, как в 47 лет выглядеть стройно и подтянуто. Как известно, американская актриса регулярно занимается спортом и соблюдает режим правильного питания.