Єва Лонгорія вийшла на публіку в білосніжній сукні-сітці (фото)

Знаменитість відвідала благодійну подію у відвертому образі.

47-річна американська акторка та бізнесвумен Єва Лонгорія вийшла у світ у білосніжній сукні-сітці. Про це пише Daily Mail.

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Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" відвідала благодійну вечерю Global Gift Gala в Іспанії, куди було запрошено низку представників культури та бізнесу. На захід Лонгорія прийшла в приголомшливій білосніжній блискучій сукні-сітці Toni Maticevski, розшитій кристалами, на одне плече та з глибоким декольте.

На ногах акторки були срібні босоніжки на високому каблуку. А як аксесуари до блискучого аутфіту знаменитість обрала сережки з діамантами.

[ + – ] Єва Лонгорія в Іспанії

Волосся Лонгорії перукарі зібрали в охайний хвіст, а візажисти на обличчі акторки зробили яскравий вечірній макіяж з акцентом не червоні губи.

[ + – ] Єва Лонгорія в Іспанії

Нагадаємо, 47-річна Єва Лонгорія вийшла у світ у відвертій сукні без спідньої білизни.

Також Фокус писав про секрети Єви Лонгорії, як у 47 років виглядати струнко та підтягнуто. Як відомо, американська акторка регулярно займається спортом та дотримується режиму правильного харчування.